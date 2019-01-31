Скончался актёр из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер

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Скончался актёр из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер

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Фото: © Wikipedia

За свою карьеру, которая продолжалась более 60 лет, он сыграл более чем в 175 картинах.

В США на 91-м году жизни скончался актёр Дик Миллер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Миллер родился в 1928 году в Нью-Йорке, однако в пятидесятых перебрался в Лос-Анджелес, где его заметил режиссёр Роджер Корман, у которого он сыграл в нескольких лентах.

Наиболее известен Миллер по работе в фильмах "Терминатор" и "Гремлины". За роль в последнем он был номинирован на премию "Сатурн" в категории "Лучший актёр второго плана".

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