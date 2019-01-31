Мэрию Воронежа эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Сотрудников Администрации Воронежа эвакуировали из здания из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По данным пресс-службы, сообщение о "минировании" поступило в ЕДДС городской службы спасения в 9:22 по московскому времени. Сотрудники оперативно эвакуировались из здания, на место происшествия выехали кинологи.
Спустя некоторое время специалисты сообщили, что угроза взрыва оказалась ложной, работники городской администрации вернулись на свои места.
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