Мэрию Воронежа эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Сотрудников Администрации Воронежа эвакуировали из здания из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, сообщение о "минировании" поступило в ЕДДС городской службы спасения в 9:22 по московскому времени. Сотрудники оперативно эвакуировались из здания, на место происшествия выехали кинологи.

Спустя некоторое время специалисты сообщили, что угроза взрыва оказалась ложной, работники городской администрации вернулись на свои места.