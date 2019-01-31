Полицейские обнаружили около 60 тысяч бутылок поддельного алкоголя в Подмосковье

Предположительная стоимость изъятого товара составляет более 11 миллионов рублей.

Полицейские обнаружили около 60 тысяч бутылок поддельного алкоголя на складе в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МВД России.

Помещение было обнаружено на территории промышленной зоны на 21-м километре Варшавского шоссе. Там хранилась немаркированная алкогольная продукция известных российских торговых марок, а также бутылки с водкой, которые были обклеены поддельными федеральными марками.

Предположительно, стоимость изъятого товара составляет более 11 млн рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям о производстве и сбыте товаров без маркировки, а также об изготовлении поддельных акцизных марок.