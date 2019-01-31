Закон о замене военных кафедр учебными центрами вступил в силу

В России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами.
Документ заменяет несколько видов структурных подразделений подготовки в вузах на единый вид — военные учебные центры.
Ранее сообщалось, что подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов, есть в 87 вузах. Они готовят офицеров запаса по более чем ста специальностям, а также солдат и сержантов запаса по 90 специальностям.
По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов по военным специальностям.
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