Почти в тысяче предприятий. В Дагестане прошли массовые обыски в газовой сфере

В газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски. Как пояснил прокурор республики Денис Попов, в 2018 году следственные действия затронули почти тысячу предприятий.

— В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления, — сообщил Попов.

В итоге силовикам удалось обнаружить преступные схемы по массовым хищениям газа и денег, оплаченных потребителями за потреблённое голубое топливо.

— Возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и её территориальных участков, — пояснил прокурор.

Напомним, прокуратура обнаружила многочисленные факты необоснованного начисления жителям Дагестана долгов за газ. Самый крупный долг составляет более 422 миллионов рублей.