"Входите, открыто!" Москвичей пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья

В феврале жители Москвы смогут бесплатно проверить своё здоровье в нескольких больницах города в рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения города Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
— В феврале в московских клиниках пройдут традиционные занятия в школах для молодых родителей, экскурсии по родильным домам, приёмы специалистов, а также дни открытых дверей, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с раком, — рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Москвичи смогут получить бесплатные консультации у онкологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, колопроктологов, гинекологов и урологов.
Также отдельную консультацию смогут получить будущие родители: будут организованы лекции по уходу за ребёнком, об особенностях грудного вскармливания и многие другие темы.
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