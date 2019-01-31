"Входите, открыто!" Москвичей пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья

Читайте также

"Входите, открыто!" Москвичей пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья

42

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Жители столицы смогут получить бесплатные консультации у онкологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и других специалистов.

В феврале жители Москвы смогут бесплатно проверить своё здоровье в нескольких больницах города в рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения города Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— В феврале в московских клиниках пройдут традиционные занятия в школах для молодых родителей, экскурсии по родильным домам, приёмы специалистов, а также дни открытых дверей, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с раком, — рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Москвичи смогут получить бесплатные консультации у онкологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, колопроктологов, гинекологов и урологов.

Также отдельную консультацию смогут получить будущие родители: будут организованы лекции по уходу за ребёнком, об особенностях грудного вскармливания и многие другие темы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×