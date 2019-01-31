СК возбудил дело на начальника штаба МВД Ингушетии

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника штаба МВД Ингушетии, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, в августе прошлого года начальник штаба потребовал от жительницы республики деньги за её трудоустройство в региональное МВД. Накануне подозреваемого задержали.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере" УК РФ, — уточнили в СК.