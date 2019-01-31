В ЦБ РФ не оценили идею отвязать зарплату от конкретного банка

В Центробанке посчитали, что идея создать зарплатный реестр имеет больше недостатков, чем преимуществ, пишет газета "Ведомости". С инициативой создать такой реестр выступили "Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Совкомбанк". Реестр позволил бы гражданам получать зарплату в желаемом банке, а не только в том, с которым работодатель заключил контракт.

— Это уже очень коммерческая тема, поскольку она в том числе касается ведения операций клиентов. А нам важно, чтобы положение физических и юридических лиц не ухудшилось. Мы проработали этот вопрос и обсудим с банками выводы, к которым мы пришли. По нашему мнению, недостатки этого подхода перевешивают его преимущества, — рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Представители банковского сектора в своё время заявили, что проект находится на стадии разработки и требует детального обсуждения. Также они заверили, что реестр будет выгоден для ЦБ, который сможет оценивать доходы граждан, в том числе при расчётах долговой нагрузки, и никак не отразится на работодателях.