"Мощь мощняцкая". Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО — видео

Сразу после этого манёвра F-15 отошёл от российского борта на почтительное расстояние.

Российский Су-27 отогнал от самолёта правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-15 НАТО, который подлетел слишком близко к лайнеру. Видео эпизода появилось в Сети.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

На кадрах видно, как самолёт альянса приближается к правительственному борту, однако окончательно сблизиться ему не даёт Су-27 ВКС России.

В итоге F-15 сразу же после манёвра был вынужден удалиться на почтительное расстояние от российского борта. Мужество и самоотверженность пилотов Су-27 вызвала восторг у пользователей, которые комментируют видео в Сети.

— Это просто мощно. Прям вот мощь мощняцкая. Без лишних разговоров и реверансов, — написал один из них.