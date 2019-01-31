"Панические слухи". Собянин опроверг сообщения о "перебоях" с поставками товаров

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"Панические слухи". Собянин опроверг сообщения о "перебоях" с поставками товаров

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам градоначальника, пропусков на машины для завоза товаров в магазины и торговые сети "более чем достаточно".

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о "перебоях" с поставками продуктов в столицу. Об этом сообщается на странице градоначальника в "Твиттере".

<p>Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований</p>

Он добавил, что пропусков на машины для завоза товаров в магазины и торговые сети "более чем достаточно".

По словам градоначальника, новые правила мало чем отличаются от тех, которые были ранее. Собянин отмечает, что они дают возможность обеспечить действенный контроль, а без этого "на дорогах будет хаос".

В то же время мэр подчеркнул, что власти столицы готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными лицами.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что транспортные и торговые компании якобы предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях с поставками продуктов и росте затрат на логистику. Информацию также опровергли в департаменте транспорта столицы.

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