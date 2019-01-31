"Панические слухи". Собянин опроверг сообщения о "перебоях" с поставками товаров

По словам градоначальника, пропусков на машины для завоза товаров в магазины и торговые сети "более чем достаточно".

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о "перебоях" с поставками продуктов в столицу. Об этом сообщается на странице градоначальника в "Твиттере".

Он добавил, что пропусков на машины для завоза товаров в магазины и торговые сети "более чем достаточно".

Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 января 2019 г.

По словам градоначальника, новые правила мало чем отличаются от тех, которые были ранее. Собянин отмечает, что они дают возможность обеспечить действенный контроль, а без этого "на дорогах будет хаос".

В то же время мэр подчеркнул, что власти столицы готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными лицами.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что транспортные и торговые компании якобы предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях с поставками продуктов и росте затрат на логистику. Информацию также опровергли в департаменте транспорта столицы.