Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

Лидеры двух стран хотят обсудить реализацию договорённостей, которые были достигнуты на прошлых встречах.

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры по телефону. Как сообщает агентство "Белта", лидеры двух стран договорились провести встречу в ближайшее время.

Также они обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, развитие торгово-экономических отношений. Что касается встречи, то на ней Путин и Лукашенко хотят обсудить реализацию договорённостей, которых они достигли на прошлых переговорах.

Напомним, в прошлом декабре лидеры России и Белоруссии только за одну неделю провели две встречи — 25 и 29 декабря.