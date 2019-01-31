В Госдуме объяснили идею Киева создать оружие для "удара вглубь России"

Член думского Комитета по обороне Павел Дорохин считает, что озвученное в Киеве предложение создать оружие, способное ударить вглубь территории России, является просто пропагандистским ходом.

— Я думаю, что это продолжение двойной игры Киева, которую он ведёт по указанию из Вашингтона о том, чтобы внешне соблюдать минские переговорные процессы и в то же время для своих националистов перед выборами в качестве жеста в сторону России — что они сильная страна, вы нас бойтесь — делают такие заявления, — заявил Лайфу Дорохин.

По словам члена оборонного комитета Госдумы, предприятия ОПК Украины после разрыва отношений с российскими партнёрами не имеют современных технологий. А с Запада в страну поступает лишь старая техника.

— Там больше идут мифические высказывания, что они могут создать что-то такое, что ударит по России... Я считаю, что относиться к ним надо просто как к пропагандистскому ходу очередному, — заключает политик.

Ранее Лайф приводил слова заместителя директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся — тот посчитал, что стране необходимо разрабатывать ракету "Нептун", которой можно ударить вглубь территории России.