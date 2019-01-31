Только живые бактерии. В "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящий кефир

Эксперты "Роскачества" составили рекомендации по выбору настоящего кефира. Как сообщается в пресс-релизе на сайте организации, натуральный продукт должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий.
По их словам, важно обратить внимание на срок годности молочного продукта. Натуральный может храниться от 10 до 14 дней. На срок влияет и упаковка. Например, кефир в стеклянных бутылках может быть пригоден 36 часов, а в полимерной таре — 72. В иных случаях, к примеру, если на упаковке указано, что кефир можно употребить в течение месяца или более, то, скорее всего, он изготовлен из искусственных эмульгаторов и растительных жиров.
По словам заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИМИ и кандидата технических наук Елены Юровой, кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом.
— По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации, — приводит слова Юровой пресс-служба "Роскачества".
Специалисты также отметили, что желтоватый оттенок не всегда является признаком непригодности. Его цвет зависит от жирности и качества сырья. Запах не должен быть резким, а сам продукт должен не горчить, а быть сладковатым.
В ближайшее время специалисты "Роскачества" планируют провести проверку качества кефира в нескольких регионах России. Исследования пройдут в Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, Башкирии, Чувашии и Санкт-Петербурге, а проверяться молочный продукт будет по 35 показателям качества и безопасности.
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