Только живые бактерии. В "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящий кефир

При выборе молочного продукта специалисты рекомендуют обращать внимание на срок годности, так как максимальный срок годности натурального кефира составляет 14 суток.

Эксперты "Роскачества" составили рекомендации по выбору настоящего кефира. Как сообщается в пресс-релизе на сайте организации, натуральный продукт должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий.

По их словам, важно обратить внимание на срок годности молочного продукта. Натуральный может храниться от 10 до 14 дней. На срок влияет и упаковка. Например, кефир в стеклянных бутылках может быть пригоден 36 часов, а в полимерной таре — 72. В иных случаях, к примеру, если на упаковке указано, что кефир можно употребить в течение месяца или более, то, скорее всего, он изготовлен из искусственных эмульгаторов и растительных жиров.

По словам заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИМИ и кандидата технических наук Елены Юровой, кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом.

— По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации, — приводит слова Юровой пресс-служба "Роскачества".

Специалисты также отметили, что желтоватый оттенок не всегда является признаком непригодности. Его цвет зависит от жирности и качества сырья. Запах не должен быть резким, а сам продукт должен не горчить, а быть сладковатым.

В ближайшее время специалисты "Роскачества" планируют провести проверку качества кефира в нескольких регионах России. Исследования пройдут в Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, Башкирии, Чувашии и Санкт-Петербурге, а проверяться молочный продукт будет по 35 показателям качества и безопасности.