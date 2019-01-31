В Самаре неизвестный стрелял в стаю собак и защищавшего их инвалида — видео

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В Самаре неизвестный стрелял в стаю собак и защищавшего их инвалида — видео

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В центре Самары неизвестный стрелял из пистолета по стае бродячих собак, а также в инвалида, который встал на их защиту. Видео инцидента публикует телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, как мужчина производит несколько выстрелов по животным, которые разбегаются. В этот момент из стоящего рядом джипа выходят несколько человек, которые идут на помощь молодому человеку с пистолетом.

Вскоре он производит ещё несколько выстрелов, в том числе и по инвалиду, который встал на защиту собак.

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