В Самаре неизвестный стрелял в стаю собак и защищавшего их инвалида — видео

В центре Самары неизвестный стрелял из пистолета по стае бродячих собак, а также в инвалида, который встал на их защиту. Видео инцидента публикует Life Shot.
На кадрах видно, как мужчина производит несколько выстрелов по животным, которые разбегаются. В этот момент из стоящего рядом джипа выходят несколько человек, которые идут на помощь молодому человеку с пистолетом.
Вскоре он производит ещё несколько выстрелов, в том числе и по инвалиду, который встал на защиту собак.
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