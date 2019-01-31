Беглов: Санкт-Петербург готов к проведению матчей ЧЕ-2020

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Беглов: Санкт-Петербург готов к проведению матчей ЧЕ-2020

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

У Санкт-Петербурга есть все необходимое, чтобы провести матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

— Мы готовы к проведению чемпионата. Приезжали представители, которым мы показывали наш город, стадион, инфраструктуру, и все оказались довольны, — сказал врио губернатора.

Он добавил, что у Северной столицы есть всё, чтобы матчи чемпионата прошли на самом высоком уровне.

ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Добавим, ранее в Питере проходили игры Кубка конфедераций и чемпионата мира.

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