"Нам нужна твоя одежда". Москвичке сломали позвоночник и отобрали у неё вещи

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"Нам нужна твоя одежда". Москвичке сломали позвоночник и отобрали у неё вещи

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Женщину избили в подъезде жилого дома, после чего похитили у неё куртку и кроссовки.

На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили женщину. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Сообщается, что в среду, 30 января, в одну из московских больниц доставили женщину 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, у которой диагностировали компрессионный перелом позвонка, множественные переломы рёбер, ушибы лица, туловища и тупую травму живота.

В дальнейшем выяснилось, что в подъезде дома на юго-западе города на неё напали двое неизвестных мужчин и женщина, а потом похитили куртку и кроссовки.

В МВД начали проверку по данному факту. Женщине оказывается медицинская помощь.

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