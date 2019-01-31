Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей

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Квартиру психиатра из "Битвы экстрасенсов" обокрали на миллион рублей

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Михаил Виноградов. Кадр из передачи "Битва Экстрасенсов" © ТНТ

Из квартиры эксперта "Битвы экстрасенсов", психиатра-криминалиста Михаила Виноградова украли миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, воры обходили квартиры под видом продавцов домашнего мяса и овощей. Дверь открыл сын Виноградова и даже позволил им пройти. Пока один из мошенников попросил у хозяина водички, его сообщник спокойно зашёл в спальню, открыл шкаф и забрал оттуда миллион рублей наличными.

А ранее Лайф рассказывал, как с машины финалистки "Битвы экстрасенсов", потомственной ведьмы Елены Голуновой украли зеркала. Предсказать кражу она не смогла: магия злоумышленников оказалась сильнее.

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