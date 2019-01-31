Наедине с холодильником. Сенатора Арашукова поместили в СИЗО "Лефортово"

Парламентарий находится в карантинной камере, ему выдали ботинки, тапочки и ватник синего цвета.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы навестили в СИЗО "Лефортово" сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом "Известиям" сообщил член ОНК Борис Клин.

По его словам, Арашуков был одет в тюремную робу, ему также выдали тапочки, тёплые ботинки и ватник синего цвета. Сенатор сидит один в камере, в которой есть телевизор и холодильник.

— Он сказал, что чувствует себя нормально, заболеваний у него никаких нет. После того как его доставили в СИЗО, он был осмотрен медиком, — добавил Клин.

В свою очередь, ответственный секретарь комиссии Иван Мельников отметил, что Арашуков сейчас находится в карантинной камере, "как все вновь прибывшие". Здесь он пробудет не больше 10 дней, после чего отправится в обычную камеру.

Как ранее писал Лайф, Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца.

Сенатора обвинили по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".