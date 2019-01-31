Картины мало? В Москве возбудили дело после кражи шубы из Третьяковки

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Картины мало? В Москве возбудили дело после кражи шубы из Третьяковки

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Фото: © РИА "Новости" / Руслан Кривобок

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи шубы из гардероба Третьяковской галереи. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.

Отмечается, что преступление произошло в тот же момент, когда и кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Сейчас полицейские продолжают разыскивать преступника.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.

При этом полиция приехала в галерею из-за поступившего сообщения о краже шубы из гардероба.

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