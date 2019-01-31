Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернут в Третьяковскую галерею

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Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернут в Третьяковскую галерею

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Фото: © ГУ МВД по г. Москве

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую ранее нашли после похищения из Третьяковской галереи, вернут на выставку в Инженерный корпус.

— Обсудили с Владимиром Гусевым (директором Русского музея. — Прим. Лайфа): картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до её окончания, до 17 февраля, — написал в своём твиттере директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Как писал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.

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