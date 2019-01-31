Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернут в Третьяковскую галерею

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую ранее нашли после похищения из Третьяковской галереи, вернут на выставку в Инженерный корпус.

— Обсудили с Владимиром Гусевым (директором Русского музея. — Прим. Лайфа): картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до её окончания, до 17 февраля, — написал в своём твиттере директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

По мнению экспертов РМ, ГТГ и ГОСНИИР, состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло.

Обсудили с В.Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания (01-17.02). pic.twitter.com/DWsgXyEcdd — Владислав Кононов (@Vlad_Kononov) 31 января 2019 г.

Как писал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.