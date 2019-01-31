Путин встретится с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой

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Путин встретится с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой

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Владимир Путин и Ольга Васильева. Фото: © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт ряд рабочих встреч и совещаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, среди встреч — публичное общение с главой Минпросвещения России Ольгой Васильевой.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, сегодня, 31 января, Путин поучаствует в торжествах по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.

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