Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече

Президент России Владимир Путин договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о встрече в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Президент провёл телефонный разговор с Александром Григорьевичем Лукашенко. Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вам сообщим, — сказал Песков.

Он добавил, что стороны планируют обсудить вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства, а также двусторонние отношения.

Напомним, в декабре Путин и Лукашенко провели сразу две встречи — 25 и 29 декабря.