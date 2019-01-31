Патриарх Кирилл заявил, что в обществе растёт потребительская психология

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью РИА "Новости", посвящённом 10-летию его избрания на патриарший престол, выразил мнение, что в обществе нарастает потребительская психология.

— Вот мы говорим о росте потребительской психологии, о разных других негативных сторонах общественной жизни. Но всё это проистекает из внутренней жизни человека, — отметил Кирилл.

Он также подчеркнул, что происходящее внутри человека так или иначе перекладывается на общественные отношения. По его мнению, жить в соответствии со своими желаниями или даже инстинктами является "основным течением современного общества".

При этом патриарх отметил, что Церковь всегда "идёт против течения".