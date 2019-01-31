Пескову не известно, возникали ли у Путина вопросы к главе Карачаево-Черкесии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, возникали ли у Владимира Путина вопросы, связанные с утратой доверия, к главе Карачаево-Черкесской Республики.
— Нет, пока мне неизвестно о том, что такие вопросы возникали, — сказал Песков. — Это, опять же, вопрос к следственным органам.
Ранее Песков заявил, что Путин был в курсе о деле сенатора Рауфа Арашукова до задержания парламентария.
Накануне в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
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