Пескову не известно, возникали ли у Путина вопросы к главе Карачаево-Черкесии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, возникали ли у Владимира Путина вопросы, связанные с утратой доверия, к главе Карачаево-Черкесской Республики.

— Нет, пока мне неизвестно о том, что такие вопросы возникали, — сказал Песков. — Это, опять же, вопрос к следственным органам.

Ранее Песков заявил, что Путин был в курсе о деле сенатора Рауфа Арашукова до задержания парламентария.

Накануне в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".