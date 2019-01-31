Песков заявил об отсутствии комплексных проблем в работе газовых компаний

Что касается списания долгов, в Кремле считают, что это "корпоративный вопрос, который нужно адресовать компаниям".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убеждён, что о комплексных проблемах газовой отрасли в российских регионах говорить не приходится. Там, где возникают нарушения, принимаются все необходимые меры, считает он. Причём речь идёт не только о Северном Кавказе, но и о других субъектах страны.

— Там, где есть нарушения, предъявляются обвинения, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений. Здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять. Там, где есть проблема, принимаются меры, — прокомментировал представитель Кремля.

Более детальные вопросы Песков рекомендовал адресовать в правительство, а лучше самим компаниям, о которых идёт речь.

— Это всё-таки корпоративный вопрос, — отметил он, комментируя ситуация со списанием долгов.

Ранее стало известно, что в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски. Как пояснил прокурор республики Денис Попов, в 2018 году следственные действия затронули почти тысячу предприятий. А до этого прокуратура обнаружила многочисленные факты необоснованного начисления жителям Дагестана долгов за газ. Самый крупный долг составляет более 422 миллионов рублей.