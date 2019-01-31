В Минкомсвязи заявили, что регионы первой волны готовы перейти на цифровое ТВ

Тверская область стала пилотным регионом, там уже некоторое время вещает только цифровое ТВ.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что регионы первой волны уже готовы к отключению аналогового телесигнала. Отключение запланировано на 11 февраля, слова замминистра приводит ТАСС.

— Ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокойства. Я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, показывают, что подавляющее большинство из них уже готово к полноценному переходу на "цифру", — цитирует агентство Волина.

Согласно федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы" 11 февраля аналоговое телевидение будет отключено в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Чечне. В середине апреля такая же процедура пройдёт ещё в 20 регионах, а 3 июня будут отключены от аналогового ТВ остальные 57 субъектов России.

В ноябре прошлого года предложение о поэтапном переходе на цифровой формат телевизионного вещания в стране одобрили в правительстве РФ. Вице-спикер Совфеда России Андрей Турчак заявил, что правительство и региональные власти компенсируют цену цифровой телевизионной приставки для малоимущих слоёв населения.