У Кремля нет данных о подготовке корректировок закона по отбору сенаторов

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У Кремля нет данных о подготовке корректировок закона по отбору сенаторов

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Фото: © Pixabay

У Кремля нет данных, что готовятся какие-либо корректировки закона по поводу отбора сенаторов в верхнюю палату парламента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мне не известно, чтобы готовились какие-то корректировки, здесь я ничего не могу сказать, — сообщил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, накануне задержали и арестовали сенатора Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступной группировке, причастности к двум убийствам и давлении на свидетеля. Вместе с ним задержали и его отца, которого сегодня этапировали в Москву.

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