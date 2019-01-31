Курс евро опустился до 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 75 рублей. Об этом следует из данных биржи.

Отмечается, что падение составило 17 копеек до 75,07 рубля. При этом в ходе торгов "европеец" пробивал минимум с 25 января, доходя до отметки 74,99 рубля.

Доллар подешевел на 16 копеек до уровня 65,35 рубля.

Эксперты отмечают, что укреплению рубля способствует риторика Федрезерва США, который заявил о сохранении процентной ставки на уровне 2,25–2,5%. Кроме этого, в пользу российской валюты говорит интерес нерезидентов к активам в рублях.