"Миллер эффективнее". Песков пошутил о расследовании Мюллера

По словам представителя Кремля, вокруг этого дела происходит "очень много разной свистопляски".

Кремль не видел в открытых источниках серьёзных материалов по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, которое касается предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В открытых источниках мы пока не видели сколько-нибудь заслуживающих внимания материалов, которые можно было бы назвать серьёзными Дмитрий Песков

Он добавил, что вокруг расследования Мюллера происходит "очень много разной свистопляски".

— Миллер [глава "Газпрома" Алексей Миллер] работает гораздо эффективнее Мюллера — это я вам точно могу сказать! — пошутил представитель Кремля.

Напомним, расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США началось в мае 2017 года. Президент страны Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо скрытых контактах с российскими властями во время предвыборной кампании.