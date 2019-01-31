Песков: Кадровые перестановки в "Газпроме" не входят в компетенцию Кремля

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "это, скорее, корпоративный вопрос".

В компетенцию Кремля не входят возможные кадровые перестановки в дочерних структурах "Газпрома" после заведения уголовного дела о хищении 30 миллиардов рублей. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это скорее корпоративный вопрос.

— Это не дело Кремля, это скорее корпоративный вопрос, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Сенатор арестован на два месяца. Во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранителями изъяты крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, а также оружие.