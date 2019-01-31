Песков не вспомнил обращения стрелковой ассоциации США о встрече с Путиным

В Кремль поступает множество просьб об организации приёмов и интервью с президентом России. Зачастую они приходят из Америки и Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Daily Beast, в которой утверждалось, что в 2015 году представитель Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) якобы добивался встречи с Владимиром Путиным.

Песков подтвердил, что в Кремле получают множество обращений с просьбами по поводу организации встреч и интервью с президентом России. Но вот какого-то конкретного письма от представителя Национальной стрелковой ассоциации США там не вспомнили.

— Но если бы даже было, то мы ответили бы отказом. Этому я могу дать 100%. Потому что подобные встречи вряд ли осуществимы, — добавил представитель Кремля.