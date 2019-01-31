У Путина не запланирована встреча с главой УПЦ

У президента РФ Владимира Путина пока не запланирована встреча с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Я, честно говоря, его не вижу в списке, не могу вам точно сказать. С другой стороны, они же там будут в кулуарах. Пока точно не могу ответить на ваш вопрос, — сказал Песков.

Сегодня Владимир Путин встретится с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей, которые приехали на празднование 10-летия Поместного собора Русской православной церкви.

Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. Этим документом юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины, религиозная организация не может ставить епископов или основывать приходы в других государствах. Есть и прочие ограничения, делающие новую структуру зависимой от Константинополя. А вот каноническая УПЦ считает, что всё это приведёт к большему расколу в стране.