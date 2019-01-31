В Сочи арестовали авиадебошира, напавшего на стюардессу

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В Сочи арестовали авиадебошира, напавшего на стюардессу

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Фото: © YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края арестовал на два месяца мужчину, устроившего дебош в самолёте, следовавшем рейсом Санкт-Петербург — Анталья.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — гласит решение суда.

Как писал ранее Лайф, мужчина, летевший в самолёте рейса Санкт-Петербург — Анталья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял окружающих и пытался выворачивать руки членам экипажа.

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