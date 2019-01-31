Сенатор Арашуков отказался от еды в СИЗО "Лефортово"

Арестованный намерен ждать передачек, а до этого он будет питаться своими запасами.

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отказался от еды в первую ночь в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая проверила условия его содержания, он сказал, что намерен питаться только своей едой, потому будет ждать передачек.

На замечание, что их может не быть несколько дней, он заметил, что у него имеются запасы. Кроме того, он выразил желание, чтобы все СМИ забыли о нём, однако ему сообщили о том, что это невозможно из-за его публичности.

Ранее Лайф рассказывал, что Рауфа Арашукова доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас сенатор сидит один в камере, где есть телевизор и холодильник.

Как ранее писал Лайф, Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца.