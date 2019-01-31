Семь человек погибли в Тбилиси из-за утечки газа

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Семь человек погибли в Тбилиси из-за утечки газа

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Фото: © РИА Новости/Леван Авлабрели

Семь человек найдены мёртвыми в доме в Тбилиси. По предварительным данным, причиной гибели людей стала утечка газа, передаёт телеканал Rustavi2.

Отмечается, что все погибшие — рабочие, которые занимались строительством здания в городе. В доме на проспекте Кетеван Цамебули, где произошёл инцидент, они снимали квартиру.

Предположительно, мужчины пользовались обогревателем воды открытого типа. Утечка газа могла произойти именно оттуда.

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