Семь человек погибли в Тбилиси из-за утечки газа

Семь человек найдены мёртвыми в доме в Тбилиси. По предварительным данным, причиной гибели людей стала утечка газа, передаёт телеканал Rustavi2.
Отмечается, что все погибшие — рабочие, которые занимались строительством здания в городе. В доме на проспекте Кетеван Цамебули, где произошёл инцидент, они снимали квартиру.
Предположительно, мужчины пользовались обогревателем воды открытого типа. Утечка газа могла произойти именно оттуда.
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