Смертная казнь и отдельное кладбище. В Госдуме придумали кару для коррупционеров

Парламентарий уверен, что при введении таких мер преступники задумаются, брать ли вообще взятки.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил ввести смертную казнь для коррупционеров и хоронить их на отдельном кладбище. Такую экстремальную точку зрения он озвучил в интервью агентству "Москва".

— Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай, что у них вторая экономика в мире, надо помнить, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию, — напомнил Шерин.

Он надеется, что такое наказание появится и в России. Шерин также призывает, чтобы коррупционеров хоронили отдельно.

У коррупционеров должно быть отдельное кладбище, чтобы, когда к ним приходили родственники, все их знали и видели Александр Шерин

Шерин считает, что гуманными способами не получится искоренить такое явление, как взяточничество. Вот если будет стоять вопрос расстрел или повешение, то коррупционер тогда и задумается — брать ему незаконное вознаграждение или нет, подытожил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.