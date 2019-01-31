Смертная казнь и отдельное кладбище. В Госдуме придумали кару для коррупционеров

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Смертная казнь и отдельное кладбище. В Госдуме придумали кару для коррупционеров

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Парламентарий уверен, что при введении таких мер преступники задумаются, брать ли вообще взятки.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил ввести смертную казнь для коррупционеров и хоронить их на отдельном кладбище. Такую экстремальную точку зрения он озвучил в интервью агентству "Москва".

— Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай, что у них вторая экономика в мире, надо помнить, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию, — напомнил Шерин.

Он надеется, что такое наказание появится и в России. Шерин также призывает, чтобы коррупционеров хоронили отдельно.

У коррупционеров должно быть отдельное кладбище, чтобы, когда к ним приходили родственники, все их знали и видели

Александр Шерин

Шерин считает, что гуманными способами не получится искоренить такое явление, как взяточничество. Вот если будет стоять вопрос расстрел или повешение, то коррупционер тогда и задумается — брать ему незаконное вознаграждение или нет, подытожил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

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