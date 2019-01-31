Очевидцы: Стрелявший по собакам и инвалиду в Самаре пытался защитить девушку

Неизвестный, который стрелял по бродячим собакам и защищавшему их инвалиду в центре Самары, пытался тем самым защитить девушку. Об этом очевидцы рассказали Life Shot.
Отмечается, что собаки напали на девушку, после чего молодой человек попытался за неё заступиться.
— Это далеко не первый случай с этой знаменитой стаей собак: они и детей кусали, взрослых, — рассказал один из очевидцев происшествия.
Ещё один свидетель событий сообщил, что ветеринары пытались усыпить этих собак, однако их в своей квартире прятал инвалид, который и встал на их защиту.
— А потом опять все закрывают глаза до первой жертвы! — подытожил очевидец событий.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Самары неизвестный открыл огонь из пистолета по стае бродячих собак и инвалиду, который попытался их защитить.
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