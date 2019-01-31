Очевидцы: Стрелявший по собакам и инвалиду в Самаре пытался защитить девушку

Местные жители рассказали, что это далеко не первый случай с этой стаей бродячих животных.

Неизвестный, который стрелял по бродячим собакам и защищавшему их инвалиду в центре Самары, пытался тем самым защитить девушку. Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу Life Shot.

Отмечается, что собаки напали на девушку, после чего молодой человек попытался за неё заступиться.

— Это далеко не первый случай с этой знаменитой стаей собак: они и детей кусали, взрослых, — рассказал один из очевидцев происшествия.

Ещё один свидетель событий сообщил, что ветеринары пытались усыпить этих собак, однако их в своей квартире прятал инвалид, который и встал на их защиту.

— А потом опять все закрывают глаза до первой жертвы! — подытожил очевидец событий.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Самары неизвестный открыл огонь из пистолета по стае бродячих собак и инвалиду, который попытался их защитить.