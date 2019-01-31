В Копейске уволили главврача больницы после смерти троих детей

Главврач детской городской больницы № 1 города Копейска Челябинской области уволен после смерти троих детей, которые наблюдались в этом медицинском учреждении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

20 декабря прошлого года в больнице умер пятилетний мальчик, 2 января 2019 года — девятилетняя девочка, а 29 января — 13-летний подросток. По данному факту была начата проверка, а после возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Глава регионального Минздрава Сергей Приколотин ранее сообщал, что в медицинском учреждении начали работу несколько комиссий, и пообещал по результатам их работы принять жёсткие кадровые решения.