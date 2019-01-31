Акционеры "Совхоза им. Ленина" увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд руб.

Акционеры "Совхоза имени Ленина" увеличили до 2,1 миллиарда рублей сумму иска к директору общества Павлу Грудинину.

Изначально истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с Грудинина ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей. По их мнению, такой ущерб причинил "красный аграрий", неправомерно продав принадлежавшие обществу земельные участки. Кроме того, истцы требуют от Грудинина выплатить каждому по 1 миллиону рублей упущенной выгоды.

— Мы заявили сегодня об увеличении исковых требований в связи с тем, что была подсчитана упущенная выгода. Она выражена в том, что в течение 10 лет совхоз не имел возможности использовать земельные участки по причине того, что они были выведены из состава его активов. Она [упущенная выгода] рассчитывалась очень просто: мы взяли сумму, которую мог выручить совхоз от использования участков, и вычли из неё сумму расходов, которую совхоз понёс бы в связи с их использованием, — сказал представитель истцов Владимир Бояринов.