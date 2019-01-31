В ХМАО неизвестные подожгли батутный центр — видео

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В ХМАО неизвестные подожгли батутный центр — видео

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В ходе совершения преступления один из злоумышленников умудрился раскрыть имя своего сообщника.

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа неизвестные подожгли местный батутный центр. Кадры с места происшествия попали в Интернет.

Инцидент произошёл в ночь на 31 января. Двое неизвестных проникли в здание батутного центра, облили пол некой горючей жидкостью и подожгли. На кадрах слышно, как один из злоумышленников называл другого Ваней.

Сообщается, что здание центра не пострадало, а значит, подлежит восстановлению.

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