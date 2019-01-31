Глава КЧР отреагировал на ситуацию вокруг дела сенатора Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отреагировал на ситуацию вокруг дела сенатора от его республики Рауфа Арашукова, которого обвиняют в участии в ОПГ, давлении на свидетеля и причастности к двум убийствам.

В частности, он говорит о том, что члены Совфеда соблюли все нужные процедуры при лишении сенатора неприкосновенности.

— Все необходимые процедуры при лишении неприкосновенности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова соблюдены членами Совета Федерации, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе региона.

Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца.