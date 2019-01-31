Экономист усомнился, что кредитный рейтинг будет влиять на одобрение займа

Кредитный рейтинг вряд ли будет влиять на то, что банки одобрят заём. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Генрих Пеникас.

— Наличие самой оценки не является прямым ответом на вопрос об условиях выдачи. То есть не только о том, что дадут или не дадут, а на каких условиях. Может быть, балл высокий — дадут. Но если обратиться в разные банки, то один даст под более высокий процент, другой даст под более низкий процент, — сказал он.

Экономист добавил, что все условия зависят непосредственно от банка.

Напомним, что в поправках к закону "О кредитных историях" прописано, что россиянам начнут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг.