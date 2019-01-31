Не поддался. В Сочи инспектор водоканала получил премию за отказ от взятки

Инспектор сочинского водоканала получил премию за то, что отказался от взятки, которую ему предлагал местный житель. Об этом сообщает сайт МУП Сочи "Водоканал".

Отмечается, что сотрудник организации обнаружил незаконную врезку в водопровод. В этот момент предприимчивый житель решил предложить работнику водоканала взятку размером в 30 тысяч рублей и не составлять акт о нарушении, а также снять пломбировку.

Сотрудник не стал брать взятку, а также сообщил своему руководству о попытке подкупа. В итоге ему за это выписали премию в размере взятки — 30 тысяч рублей. А вот местного жителя задержали полицейские.