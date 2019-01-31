Только 4 северных острова. Абэ заявил, что Япония не претендует на все Курилы

Премьер подчеркнул, что Токио отказался от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года.

Япония не претендует на все Курильские острова, а считает объектом переговоров с Россией лишь "четыре северных острова". Именно они, как считает Токио, в Курилы не входят, а являются продолжением японского Хоккайдо. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

— Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов, — сказал Абэ на дебатах в нижней палате парламента.

По словам премьер-министра, Япония признаёт своими лишь четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островков Хабомаи. Их в Токио считают одним островом.

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.