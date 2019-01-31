В Волгограде пьяная сиделка зарезала пожилого парализованного инвалида

По версии следствия, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, исполосовала ножом 81-летнего мужчину.

В Волгограде 51-летняя сиделка зарезала 81-летнего парализованного инвалида. Об этом сообщает сайт местного СУ СК РФ.

Инцидент случился в среду, 30 января: тело 81-летнего пенсионера с многочисленными ножевыми ранениями в его квартире обнаружили родственники. В дальнейшем оперативникам удалось по горячим следам задержать лицо, причастное к совершению преступления.

— По данным следствия, потерпевший в силу заболевания был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка. Накануне, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, женщина схватила нож и накинулась на парализованного подопечного. Буквально исполосовав пожилого человека, она скрылась, — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд выберет меру пресечения.