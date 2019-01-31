Роскомнадзор обнаружил нарушения у российского вещателя Би-би-си

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Роскомнадзор обнаружил нарушения у российского вещателя Би-би-си

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Роскомнадзор по итогам внеплановой проверки обнаружил нарушения у российского вещателя BBC World News — ООО "Бритиш телевижн". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РКН.

— Выявлены определённые нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений, — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что о мерах в отношении вещателя Би-би-си сообщат позднее.

В декабре прошлого года РКН организовал проверку канала BBC World News, и интернет-изданий Би-би-си. Сообщалось, что Роскомнадзор нашёл в материалах компании Би-би-си идеологические установки международных террористических организаций.

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