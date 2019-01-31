"Под моей опекой". Защитник стаи собак в Самаре рассказал свою версию событий

По его версии, никакой девушки не было, а мужчины просто приехали и начали стрелять в беззащитных животных.

Инвалид, который пытался защитить стаю собак, в которую стрелял неизвестный в центре Самары, рассказал телеграм-каналу Life Shot, что животные принадлежат ему.

Он отметил, что люди, которые "передвигаются на "двухсотых лендкрузерах", решили, что им всё позволено, в том числе и выяснять с утра отношения с собаками.

— Эти собаки под моей опекой находятся, но люди считают, что они могут себе это позволить, — заявил инвалид.

Сообщается, что в результате инцидента у него перебиты сухожилия руки и раздроблена кисть. По его версии событий, никакой девушки, которую защищали молодые люди, не было. Мужчины просто приехали и начали стрелять в беззащитных животных.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Самары неизвестный открыл огонь из пистолета по стае бродячих собак и инвалиду, который попытался их защитить. Очевидцы рассказали, что тем самым молодой человек пытался защитить девушку, на которую напали животные, а также рассказали, что это не первый подобный инцидент с этой стаей.