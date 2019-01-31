"Не надо нахваливать, за зарплатой следите". Путин дал поручение Васильевой

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"Не надо нахваливать, за зарплатой следите". Путин дал поручение Васильевой

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Владимир Путин и Ольга Васильева. Фото: © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за заработной платой учителей. Она, по словам главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.

— Надо обязательно с уровня министерства следить за зарплатой учителей. Ясно, что это задача руководителей регионов. Но прошу отслеживать, — заявил Путин на встрече с Васильевой в Кремле.

В ответ на это министр кивнула и отметила, что все российские педагоги — "удивительные люди".

— Следите за уровнем зарплаты. Не надо их нахваливать. За зарплатой следите! — сказал президент.

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