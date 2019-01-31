"Не надо нахваливать, за зарплатой следите". Путин дал поручение Васильевой

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за заработной платой учителей. Она, по словам главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.

— Надо обязательно с уровня министерства следить за зарплатой учителей. Ясно, что это задача руководителей регионов. Но прошу отслеживать, — заявил Путин на встрече с Васильевой в Кремле.

В ответ на это министр кивнула и отметила, что все российские педагоги — "удивительные люди".

— Следите за уровнем зарплаты. Не надо их нахваливать. За зарплатой следите! — сказал президент.