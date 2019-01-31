В США скончалась актриса из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

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В США скончалась актриса из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

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Луиза Мориц. Фото: © kinopoisk

Выяснилось, что актриса скончалась ещё 4 января, однако об этом стало известно только сейчас.

В одном из хосписов Лос-Анджелеса скончалась на 72-м году жизни американская актриса Луиза Мориц, известная по роли проститутки Роуз в фильме "Пролетая над гнездом кукушки".

Как сообщает USA Today, причиной смерти стал отказ сердца. Актриса скончалась ещё 4 января, однако о её уходе из жизни стало известно только сейчас.

В последний год жизни актрисы её состояние здоровья сильно ухудшилось, а незадолго до кончины она получила травму из-за падения.

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