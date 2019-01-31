Медведев поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронации

За это время, по словам главы кабмина, многое сделано "для утверждения авторитета" РПЦ внутри страны и за её пределами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронации. Встреча главы правительства и патриарха прошла в резиденции Медведева.

Ваше святейшество, позвольте ещё раз поздравить вас с десятилетием интронизации, пожелать вам здоровья и максимальных успехов Дмитрий Медведев

Премьер отметил, что за последние годы в жизни Русской православной церкви случилось сразу несколько крупных событий. Кроме того, многое сделано "для утверждения авторитета" РПЦ внутри страны и за её пределами.

Сегодня по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла в Москве пройдут торжественные мероприятия. В них примет участие президент России Владимир Путин.